Si avvicina il week end di "cantine aperte": anche Roccafiore apre le porte al pubblico

Cantine Aperte anche a Roccafiore, la casa vinicola sulle colline di Todi, in Umbria. L'appuntamento del Movimento Turismo del Vino che da 26 anni l'ultimo weekend di maggio apre le porte delle cantine di tutta Italia ai visitatori, coinvolge anche Roccafiore che amplia a tre i giorni di festa, cominciando dal venerdì sera. Il 25 maggio il ritrovo è alle 19.30 in cantina per un tour guidato seguito da una cena a base di porchetta cotta nel forno a legna in abbinamento ai vini firmati Roccafiore e dallo spettacolo “In Vino Veritas” della Jazz Glazz Band.

Si cena invece in compagnia del vignaiolo sabato 26 maggio degustando i piatti della tradizione umbra e il 27 maggio si conclude il weekend con il “Villaggio del gusto” – quattro sessioni di corsi di cucina per adulti e bambini – e con il “Grekking in vigna”, un trekking tra i filari di Grechetto.