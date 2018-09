Sharper, l'edizione 2018 della Notte Europea dei Ricercatori: l'evento dedicato alla passione e alle scoperte dei ricercatori

SHARPER l’evento che porta la Notte Europea dei Ricercatori in 12 capoluoghi di provincia di 8 regioni (oltre a Perugia anche a Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Trieste), torna il 28 settembre per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori.

Martedì 18 settembre alle ore 12.00 nella sala del Dottorato dell’Università degli Studi di Perugia (Palazzo Murena) sarà presentata l’edizione 2018 di SHARPER a Perugia, con tutte le iniziative in programma per il 28 settembre. Interverranno il rettore Franco Moriconi, l’assessore regionale Antonio Bartolini, l’assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni, e Leonardo Alfonsi di Psiquadro, oltre ai rappresentanti dei partner che collaborano alla realizzazione del progetto.

A Perugia l’evento si svolge per il quinto anno consecutivo ed è organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Psiquadro, Regione Umbria e Comune di Perugia. In totale 29 luoghi tra i quali musei, sale storiche, dipartimenti universitari, birrerie, giardini e teatri che ospiteranno oltre 90 attività che animeranno non solo il centro storico di Perugia ma anche la nuova area urbana di Monteluce.

SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori Il progetto SHARPER è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro in collaborazione con un consorzio di partner nazionali che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Università di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, il museo Immaginario Scientifico di Trieste e il centro di ricerca Observa Science in Society, e coinvolge un ampio partenariato di oltre 200 partner culturali tra i quali: enti pubblici, istituti di ricerca, università, imprese e associazioni culturali. Realtà che in ogni città costruiranno un ricco programma di appuntamenti trasformando strade, piazze, musei, teatri in laboratori nei quali ognuno potrà fare esperienza di cosa significhi essere ricercatore.

SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori è ideata in modo da mettere in contatto diretto i cittadini, un pubblico eterogeneo di famiglie, teenagers e studenti, con i ricercatori di ogni ambito e disciplina attraverso l’ideazione e la realizzazione di format di comunicazione specifici per platee diverse con l’intento di condividere in modo efficace gli obiettivi e il sapere della ricerca scientifica all’interno della società, in modo da garantire uno sviluppo aperto, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei valori dell’umanità. In ogni città decine di eventi animeranno strade piazze, laboratori, spazi pubblici.