Sharper, scienza e divertimento: a Perugia arriva la notte dei (400) ricercatori, tutto il programma

Dal centro storico a San Pietro, da via Pascoli alla biblioteca comunale di San Matteo degli Armeni fino ad arrivare alla cittadella di Monteluce, nel minimetrò o sul treno di Sharper la città è pronta a trasformarsi in laboratorio.

Conto alla rovescia a Perugia per Sharper – Notte Europea dei Ricercatori, la notte dedicata alla scienza che trasforma i laboratori in piazze e le piazze in laboratori. La ricerca torna così protagonista venerdì 28 settembre con un ricco programma di eventi dal centro storico della città fino a Monteluce.

La “Notte” perugina, che prenderà il via dal pomeriggio, si aprirà con l'inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro presso la nuova aula studio dell’Università in via Mazzini alle 16.30 alla presenza di Alessandra Luchetti - Direttore Excellent Science Department presso la Research Executive Agency di Bruxelles, del Magnifico Rettore Franco Moriconi, del sindaco di Perugia Andrea Romizi e di Leonardo Alfonsi di Psiquadro, coordinatore nazionale di SHARPER.

Oltre 70 attività animeranno non solo il centro storico di Perugia ma anche la nuova area urbana di Monteluce, grande novità di quest’anno, e saranno 29 i luoghi tra i quali musei, sale storiche, dipartimenti universitari, birrerie, giardini e teatri nei quali oltre 400 ricercatori dell’ateneo perugino dialogheranno con i curiosi di tutte le età.