Torna "Shake the Lake", la seconda edizione del summer metal fest al Lago Trasimeno

​"Headbangers Hall va in vacanza, ma prima del meritato riposo, a grandissima richiesta, torna "SHAKE the LAKE" la seconda edizione del summer metal fest nato per scuotere la calma placida del lago Trasimeno.



Il Circolo SUPERNOVA (ex Due Lune, ex Kickapoo, ex Moonshine) ed il loro storico palco all'aperto ospiteranno questa fucilata in faccia di evento: sul palco ben 5 gruppi che spazieranno a tutto tondo tra heavy metal, death, nu metal, thrash, stoner and more!



Ad aprire le danze le GORDA, power trio all female dedito allo stoner più massiccio, fatto da riff grossi come case e un sound iterativo e ricco di groove. A seguire una sventagliata di grindcore blasfemo e ricco d'influenze death e technical, un quartetto d'assalto, da Perugia di nome KAMADON. Proseguendo con la serata sarà il turno dei TRIPLAVVU', combo perugino dedito ad un mix di crossover, rap core e nu metal ha da poco rilasciato il nuovo EP Wallnutz! A seguire sarà la volta dei romani UNISON THEORY i quali sono artefici di un particolare mix tra prog moderno e thrash/death. Per concludere in bellezza, dalle marche, con ben 25 anni di vita alle spalle, gli SCALA MERCALLI, con il loro Heavy Metal che fa sconti e non lascia alcuno scampo!"