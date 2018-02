Sfera Ebbasta al centro commerciale Collestrada: una giornata per incontrare il rapper milanese

Domenica 18 febbraio dalle ore 17.00, grande ospite al Centro Commerciale di Collestrada: il rapper milanese Sfera Ebbasta, pronto per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo album Rockstar, uscito il 19 gennaio. E' il suo terzo album prodotto da Charlie Charles con distribuzione Universal Music Group, un lavoro che vede la collaborazione di numerosi artisti stranieri come Tinie Tempah e Quavo.

Numerosi fan attendono con trepidazione questa giornata insieme al loro idolo, che rimarrà a disposizione dei suoi fan per firmare il suo nuovo lavoro e per una foto ricordo da fare insieme.

Sulla scia dello straordinario successo dell’ultimo anno e dopo gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti, sono anche aperte le prevendite su www.ticketone.it per il nuovo tour del rapper multiplatino Sfera Ebbasta, “Sfera Ebbasta tour 2018”, che debutterà dal Vox Club di Nonantola (Mo) il prossimo 7 Aprile per continuare nei più prestigiosi club della penisola italiana per tutta la primavera.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della Trap all'italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su instagram.