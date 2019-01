"Cercate di essere veramente giusti", le Chiese cristiane camminano insieme

“Cercate di essere veramente giusti”. Le parole di un inno del Deuteronomio sono l’ispirazione e il tema della Settima di preghiera per l’unità dei cristiani 2019, in calendario dal 18 al 25 gennaio, e degli incontri promossi dal Centro ecumenico San Martino di Perugia in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Perugia.

Il Consiglio è “un modo concreto di testimoniare insieme la riconciliazione di Cristo - commenta il suo presidente Annarita Caponera, docente di ecumenismo e di dialogo interreligioso presso l’Istituto Teologico di Assisi - In questo inno si ricorda come siamo chiamati a mostrare, come cristiani, una comune testimonianza per affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un mondo frammentato in cui diventa cifra del futuro la solidarietà e la collaborazione. Camminando insieme e avendo Cristo in mezzo a noi si può cercare di contrastare l’ingiustizia ed essere preziosi fratelli di quanti sono vittima di essa”.

Le iniziative di carattere ecumenico, che si terranno nel corso della settimana, saranno itineranti, ospitate nelle chiese cristiane di Perugia in diversi giorni, a cura dei responsabili di Chiesa. La conclusione della Settimana si celebrerà nella comunità della Chiesa Greco-Cattolica della cui presenza la città di Perugia si è arricchita di recente.

Il programma della Settimana prevede delle celebrazioni ecumeniche pomeridiane, tutte alle ore 18, con tematiche specifiche:

- celebrazione ecumenica venerdì 18 gennaio, ore 18 presso la Chiesa Avventista (via Cilea 11 a San Sisto) “Il diritto scorra come acqua di sorgente” (Amos 5, 24);

- celebrazione ecumenica sabato 19 gennaio, ore 18 presso la Comunità ortodossa romena (chiesa di San Fiorenzo via della Viola, 1) Semplicemente, dite ‘sì’ quando è ‘sì’ e ‘no’ quando è ‘no’ (Matteo 5, 37);

- celebrazione ecumenica lunedì 21 gennaio, ore 18 presso il Centro Ecumenico San Martino (via del Verzaro, 23) Contentatevi di quel che avete (Ebrei 13, 5);

- celebrazione ecumenica Mercoledì 23 gennaio, ore 18 presso la Chiesa Valdese (via N. Machiavelli, 10) Il suo nome è: il Signore dell’universo (Geremia 10, 16);

- celebrazione ecumenica venerdì 25 gennaio, ore 18 presso la Chiesa Greco-Cattolica (via Col di Tenda, 15) Il Signore è mia luce e mia salvezza (Salmo 27[26], 1).