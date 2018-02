Push Forward: il sabato del Serendipity con due ospiti internazionali imperdibili

Due ospiti internazionali sabato 24 febbraio 2018 al Serendipity di Foligno. Il francesce Bambounou, che suonerà in Play Room, la sala principale del locale folignate, e la cilena Paula Tape, ospite dell’altra sala del club, la Rec Room. Oltre a loro i talentuosi DJ resident: Giesse e Marco Ragni in Play Room e Dj Soch in Rec Room.

Come ogni sabato sarà garantito un servizio di navetta gratuita di andata e ritorno da Foligno, Trevi e Perugia. Dopo averlo ammirato in chiusura al Dancity Festival 2014 e sul palco del Serendipity nel 2015, Jéremy Guindo-Zegiestowski aka Bambounou torna nella Play Room del club folignate ad ipnotizzare il pubblico con il suo carisma e il suo inconfondibile sound, ispirato alle scene di Chicago, Detroit e Londra. Diverse sono le sue produzioni, dagli album Orbiting e Centrum ai numerosi EP, così come le sue collaborazioni, tra cui quella con l’amico e collega French Fries, uno dei fautori dell’etichetta ClekClekBoom. Una grande predilezione per la sperimentazione, attraverso differenti richiami stilistici, caratterizza ogni sua uscita e ogni suo imperdibile set, in cui sonorità techno, house ed electro disegnano un percorso di grande impatto sul dancefloor.

Paula Tape è una donna ispirata dalla passione e dalla curiosità per tutte le arti, ma la sua passione più forte rimane sicuramente la musica. Una benzina che alimenta la sua continua ricerca e la spinge a viaggiare per il mondo fino ad allontanarsi dal suo paese natale e da Santiago de Chile, dove è cresciuta prima come batterista in alcune band metal e indie-electro, poi come DJ mentre studiava per laurearsi in fashion design. Approdata nel “vecchio mondo” europeo, vivendo tra Barcellona e Milano, si è dedicata a tempo pieno alla sua passione primaria, continuando l’esplorazione del suono house e seguendo la sua inclinazione naturale per le atmosfere jazzy e italo-disco, nonché aprendosi a nuove influenze, più sperimentali. La ricerca, l’eclettismo e soprattutto le percussioni hanno plasmato il suo stile e rappresentano i tratti distintivi dei suoi set.