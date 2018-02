Serena Brancale arriva a Perugia in una location insolita: concerto in un supermercato di notte

Giovedì 22 febbraio ci attende un nuovo evento Formato Ridotto live a Perugia tutto particolare, concerto di un'artista imperdibile Serena Brancale, in gara al Festival di Sanremo 2015, in una location da non credere: un supermercato di notte a Perugia.



Grande musica, una location insolita allestita per l'occasione con luci e dettagli che ti conquisteranno e gustose sorprese offerte a tutti i partecipanti: Vino Di Filippo, analcolici e spuntini biologici. POSTI LIMITATI

La prenotazione è obbligatoria. Può essere effettuata online (qui http://bit.ly/prenotaFRL37) o con sms/whatsapp al 329 181 3629.

BIGLIETTI: il pagamento viene effettuato la sera dell'evento all'ingresso. Il costo del biglietto è di €15 e comprende tutto: concerto, vino, analcolici, spuntino).