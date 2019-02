Serata di grande musica alla Galleria Artemisia con "O mecanismo" e la Bossanova

Una serata di grande musica con il gruppo "O mecanismo" che si esibirà in "Bossa e dintorni", un viaggio nei classici della bossanova e della musica internazionale e italiana.

L'appuntamento è per sabato 23 febbraio a partire dalle 17.30 alla Galleria Artemisia (in via Alessi 32 a Perugia).

Il gruppo "O mecanismo" è composto da Alessia Cigliano (voce), Marco Brusco (sax e voce), Nino Marziano (chitarra e voce), Salvatore Maffei (chitarra e tastiere) e Marcello Ramadori (percussioni).

Con la partecipazione di Michele Bilancia e Claudio De Fazio.