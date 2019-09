"Selvatica", una domenica speciale al Bosco di San Francesco il 22 settembre con il FAI

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano organizza per domenica 22 settembre al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) “Selvatica”, un’intera giornata alla scoperta dell’importante patrimonio naturale in termini di biodiversità che popola la selva millenaria intorno alla cittadina del Santo patrono d’Italia. Laboratori sensoriali, passeggiate a tema, visite guidate, presentazioni di libri, racconti e giochi proposti da appassionati ed esperti si susseguiranno dalle ore 10 alle 19 nella cornice del Bosco.

Le attività della giornata, realizzate in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi, “Selvatica”, sono su prenotazione (tel. 075.813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it).

Il programma dettagliato

Si comincia alle ore 10.30 con i laboratori sensoriali che si avvicenderanno fino alle 13, atti a scoprire il Bosco con tutti cinque sensi; seguirà alle 11 la passeggiata guidata da Raffaele Barocco “Non ci vedi ma ci siamo”, un percorso sulle tracce degli animali selvatici, mentre alle 13 verranno rimessi in libertà alcuni animali curati presso il Centro Formichella, rifugio per animali feriti gestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi. Nel pomeriggio alle 15.30 si potrà partecipare al “Il paradiso delle farfalle”, passeggiata verso Il terzo Paradiso – opera di land art all’interno del Bosco firmata da Michelangelo Pistoletto – in compagnia dell’esperto di lepidotteri umbri Zerun Zerunian. Dalle 17 alle 18.30 un laboratorio per bambini organizzato da Hyla Group consentirà ai più piccoli di vestire i panni di Sherlock Holmes per imparare a riconoscere le tracce dei piccoli abitanti del Bosco. Al termine, per i più curiosi si terrà la presentazione del volume di Mattia Tonelli “Lo strano odore della vita – Riflessioni sullo sterco e i suoi abitanti”, con osservazione dal vivo di alcuni esemplari di scarabei stercorari.

Con il Patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Città di Assisi.