Sellano, torna la "Festa delle Erbe Dimenticate": l'intero programma della giornata

Si svolgerà a Sellano, il 1 maggio, la festa delle erbe dimenticate, nata per valorizzare, per l'appunto, le erbe. Lo scopo della manifestazione è proprio quello di far conoscere ed apprezzare le erbe spontanee.

Di seguito, tutto il programma della festa: ore 8:00 RITROVO DEI PARTECIPANTI: nel parcheggio adiacente gli impianti sportivi in Sellano capoluogo vi sarà la partenza delle navette verso il Centro Studi Montesanto per la Scienza dove si svolgerà una conferenza specifica sul tema della manifestazione. Ore 10:00 LE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI - TRADIZIONE E VALORIZZAZIONE: inizio della conferenza sugli usi e applicazioni dal medioevo ai giorni nostri (storia, leggenda, scienza), dibattito e spiegazione per scoprire le erbe spontanee con la vista e l'olfatto - interverranno il Dott. Adolfo Rosati, autore di tre volumi sulle buone erbe editi da "L'Informatore agrario" e la Dott.ssa Elisabetta Pepponi. Ore 11:30 VALLE DEL VIGI: al termine della conferenza si potrà raggiungere la zona degustazione discendendo a piedi il sentiero storico, artistico e paesaggistico che si snoda nella Valle del Vigi (munirsi di abbigliamento e calzature adeguati). In alternativa sarà comunque possibile usufruire del servizio navetta per raggiungere il punto ristoro. Ore 12:30 DEGUSTAZIONE: Piatti tipici a base di erbe spontanee presso l'area verde adiacente al Lago Vigi di Sellano.



Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 sarà disponibile e gratuito il servizio navetta dalla zona parcheggio situata presso gli impianti sportivi fino alla zona degustazione.



In caso di maltempo la manifestazione sarà svolta al coperto presso il Plesso Polifunzionale in Sellano capoluogo.