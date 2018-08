Sellano, via alla Sagra della fojata e dell’attorta: il programma

Torna l’appuntamento con il gusto a Sellano per la 16esima edizione della Sagra della fojata e dell’attorta in programma da mercoledì 8 a martedì 14 agosto. La festa propone un menù a base di piatti tipici tradizionali, di cui le due torte sono protagoniste.



La prima, la fojata, è una torta salata, arrotolata e ripiena di verdure a foglia dolci o amare, formaggio e uova; l’altra, l’attorta, è dolce e farcita con mele, uva passa e frutta secca. Ad accompagnarle nella proposta culinaria ci sono primi piatti, fettuccine o gnocchi, conditi con tartufo, sugo di cinghiale o castrato, e secondi di carne, grigliata mista, agnello scottadito e spezzatino di cinghiale, oltre alle lumache al sugo.



C’è solo da scegliere, tra i sapori antichi del territorio, immersi nel verde della Valnerina, lasciandosi trasportare anche dall’intrattenimento musicale proposto ogni sera dalle 21.30 dalle orchestre che fanno musica da ballo e dalle iniziative dello spazio giovani a partire dalle 22.30. Per quel che riguarda le orchestre l’8 si esibirà la ‘Roberto Carpineti’, il 9 ‘Sara e sogno mediterraneo’, il 10 agosto la ‘Omar Lambertini’. Ancora l’11 agosto sarà la volta dell’orchestra ‘Vincenzi’, il 12 della ‘Morena Ciucci’, il 13 di ‘Marco e Claudia’ e si chiude il 14 agosto con ‘Claudia e l’Orchestra italiana’. Per lo spazio giovani ci saranno invece l’8 agosto l’opening party di ‘Dream sound service party dj’, il 9 l’italian style disco party con guest star Dj Marcocram, il 10 agosto un fluo party con Dj Gamma e Vj Meloni. Si prosegue l’11 agosto con un saturday night party in cui ci saranno Dj Matteo De Angelis e Vj Frank Lemon, il 12 con una speciale festa delle donne, reggaeton e Dj Roby Rocca. Infine, il 13 agosto ci sarà un tributo anni ‘90 party con cover di Gigi D’Agostino e Dj Carlo Quondam e il 14 agosto il closing party con American Party, American Girls e Dj Roby Rocca.