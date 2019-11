"Sedici51-Mercato…e" di Corciano apre le porte alla solidarietà con Mai Soli

Un gesto di solidarietà concereto in vista del Natale e non solo. Così i commercianti Katia e Diego, proprietari di ‘Sedici51-Mercato…e’, mercatino in via Luigi Caprera a Corciano, hanno aperto le porte alla solidarietà ospitando la vendita di prodotti realizzati a mano dai volontari dell'associazione "Mai soli". I proventi raccolti dalle vendite dei prodotti sarenno impiegate per portare avanti le attività di sostegno e assistenza alle famiglie i cui cari si trovano in uno stato vegetativo permanente. Le creazioni hanno già un marchio, ‘Il vezzo’, e rappresentano dei pezzi unici che saranno esposti e commercializzati in questa sede fino a mercoledì 4 dicembre. Non è escluso che la collaborazione prosegua oltre questa data. Intanto, per qualsiasi informazione si possono contattare: Mai soli (335.5776265, maisoliumbria@gmail.com) e ‘Sedici51 - Mercato...e’ (075.517 3526).

“L’associazione Mai soli – ha dichiarato la presidente Marina Martorelli – ci tiene a ringraziare queste due splendide persone, Diego e Katia, che hanno fin da subito compreso le nostre finalità e sposato la nostra causa”.