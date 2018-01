Le meraviglie della lettura, la scrittrice perugina Sara Allegrini e gli studenti del Giordano Bruno

La scrittrice perugina Sara Allegrini è stata protagonista del primo incontro che l’Iis Giordano Bruno di Perugia ha organizzato nell’ambito del progetto ministeriale Libriamoci che vede impegnate le scuole e i docenti a far riscoprire ai ragazzi il piacere della lettura e del confronto.

L’Iis “Giordano Bruno” è capofila di una rete di scuole perugine che, in chiave continuità tra primo e secondo grado, coinvolge gli istituti comprensivi Perugia 5 (via Settevalli), Perugia 9 (San Martino in Campo e in Colle) e Perugia 7 (San Sisto). “Una rete unica in Umbria per la relazione in continuità tra la scuola secondaria di I grado e II grado”, spiega Patrizia Sargentini, docente referente del progetto per il “Giordano Bruno” che domenica dalle 15 alle 19 riaprirà aule e laboratori alla città per l’ultimo open day di questo anno scolastico.

Il progetto ha coinvolto gli alunni di 6 classi prime dell’istituto tecnico Biologico e dei due licei della scuola di Madonna Alta, il Linguistico e lo Scientifico scienze applicate. A loro è stata data la possibilità di leggere alcuni libri e, in seguito, di incontrarne l'autore. Il primo evento si è tenuto mercoledì all’Itas con Sara Allegrini, autrice di “Mina sul davanzale” (Itaca, 2017), giovane docente e scrittrice perugina che ha al suo attivo anche un altro libro di successo come “La ragazza in bottiglia”. A introdurre la scrittrice, Maria Giovanna Gori, una delle docenti impegnate nel progetto insieme a Giuseppina Baffa, Carmen Coli, Alessia Pedetta e Paola Perfetti, e la dirigente del “Giordano Bruno”, Rosalia Monaco. “I libri sono compagni di vita”, ha detto la preside, parlando di lettura come “ricchezza che la scuola ha il dovere di offrire”.

Toccanti le parole di Sara Allegrini che si è rivolta così agli studenti. “Scrivo per far del bene, le parole possono cambiare il mondo”. L’autrice ha poi dialogato coi ragazzi (nell’aula magna anche due classi di scuola secondaria di I grado dell'Ic 7), rispondendo alle loro domande e rivelando, ad esempio, come il precedente lavoro “La ragazza in bottiglia”, sia stato ispirato da un lutto. “Mina sul davanzale, invece, nasce dalla rabbia”, ha detto. “Quella che avevo nel lavorare con ragazzi poco motivati e che credevo privi di armonia. La lettura di Pinocchio, invece, mi ha aiutato a trovare il buono negli altri: la lettura è benessere, fonte di salvezza e risveglio”. Un messaggio fondamentale per i ragazzi ed essenza del progetto Libriamoci che punta proprio a riaccostare i giovani al mondo dei libri. Tanto più che il testo scelto li ha proiettati in una storia moderna, ambientata in un istituto commerciale, nella quale gli studenti non hanno fatto fatica a identificarsi. L'autrice, infatti, parla dei loro problemi e aspettative, raccontando come nella scuola e nella vita, sia importante “imparare a osservare senza giudicare e ad apprezzare quello che già abbiamo”.

I prossimi incontri, sempre al “Giordano Bruno”, avverranno con gli scrittori Giuseppe Catozzella, autore di “Non dirmi che hai paura” (Feltrinelli, 2014), Premio Strega giovani 2014, e Roberto Contu, autore de “Il Vangelo secondo il ragazzo” (Castelvecchi, 2016).