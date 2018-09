Pronti a scatenarvi in pista? Burlesque, Modern Jazz, Rock'n Roll: la scuola di ballo apre i battenti

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede di Rock your Boogie, la scuola di ballo nata nel 2013 dall'iniziativa di alcuni ragazzi appassionati di danze swing. Passato il 5°anniversario dalla fondazione, la RYB inaugura la sua sede definitiva: domani 22 settembre, a partire dalle 17, si terrà un grande evento dedicato alle attività che verranno svolte nella nuova sede in via Sandro Penna 72N, zona Sant'Andrea delle Fratte (Perugia).

Negli anni il gruppo di appassionati è cresciuto costantemente fino ad arrivare ad oltre 100 associati, così come le discipline proposte: danze swing (Boogie woogie, Lindy Hop, Rock'n Roll, Jazz step e Modern jazz), Burlesque, Show Dance (disco dance) e danza classica.

Grande novità, a partire da quest'anno, sarà il corso dedicato all'aspetto sociale della danza, con lezioni dedicate alla scoperta del movimento nelle persone con patologie disabilitanti, come il parkinson.

L'aspetto inclusivo del ballo è sicuramente un tratto caratterizzante dell'associazione che da sempre è attenta a creare un'atmosfera favorevole a scambi interpersonali e sociali, costruendo una rete che va ben oltre la danza.