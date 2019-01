Più di un secolo di insegnamento, la scuola di Colombella spegne 102 candeline

Una delle più note istituzioni locali si avvicina ad un importante traguardo: la scuola d’infanzia “Sereni Bonucci” di Colombella nel prossimo giugno 2019 compirà ben 102 anni. Una cifra a tre che ne fa comprendere chiaramente il valore e l’importanza per l’utenza che da moltissimi anni si affida al suo personale estremamente qualificato e disponibile.

La “Sereni Bonucci” è una scuola paritaria cattolica, diretta da Don Enjiel (parroco di Colombella), la cui attività didattica è affidata a valide insegnanti che da diversi anni con passione, dedizione e competenza svolgono il proprio lavoro. Nel prendersi cura dei bambini sono affiancate dalle Suore Liria, Maria e Serafina dell’Ordine francescano, giunte a Colombella la scorsa estate per consentire alla scuola di mantenere vivo l’indirizzo educativo e la vocazione che un secolo fa aveva spinto la nobildonna Caterina Sereni Bonucci a collaborare con Madre Clelia Merloni, oggi Beata, per fornire la migliore educazione ai bambini in età prescolare.

Oltre alle attività curricolari l’istituto brilla nel comprensorio per i progetti affidati agli esperti di lingua inglese, ginnastica motoria e musica. Quest’ultimo è tenuto dal Maestro Michele Rosati, affermato clarinettista, chitarrista e compositore, tra i maggiori nomi del panorama musicale umbro e nazionale, che presta la sua opera anche in diverse scuole primarie della zona e che dunque può rappresentare un valido elemento di continuità nel delicato passaggio dei bambini dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria.

Di recente costituzione, ma allo stesso tempo consolidata, è la realizzazione della sezione Primavera che accoglie i bambini che abbiano compiuto i due anni di età, in ampi e luminosi spazi adeguati anche ai più piccini non ancora autonomi. La scuola offre il servizio mensa avvalendosi di una cucina interna che, nel rispetto delle tabelle dietetiche, consente quotidianamente di servire pasti freschi e salutari.

Le porte della scuola d’infanzia “Sereni Bonucci” di Colombella sono sempre aperte per le famiglie che intendano visitarla, nella certezza di costituire una delle migliori opportunità del territorio per l’educazione e l’istruzione dei propri figli. Ancor più lo saranno in occasione dell’Open Day che si terrà il prossimo sabato 26 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Ad accogliervi ci saranno Don Enjiel, le suore e le insegnanti che durante la presentazione della scuola approfondiranno anche la novità prevista per il prossimo anno scolastico: lo “Spazio creativo”, il doposcuola dove i bambini potranno divertirsi tra giochi e laboratori. Non vi resta che visitare la scuola.