Scuola di Alta Formazione di Federfarma Umbria, riparte un nuovo anno ricco di offerta

Dopo il primo anno di attività, con oltre 200 farmacisti chehanno preso parte ai corsi, il 2020 vedrà la Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini) ancora più attiva nell’offrire una ricca e variegata offerta formativa. Nata su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, da Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia, FA.BE.SA.CI intende lanciare su scala nazionale un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti che ruotano attorno alle farmacie, dai titolari ai dipendenti ai collaboratori sino alle imprese che gestiscono processi logistici per i farmaci.

Il calendario del 2020 è contraddistinto da corsi che vedranno la partecipazione di docenti altamente qualificati in ambito universitario e professionale. Si parte già dal 7 febbraio con il corso ‘Uso del farmaco in medicina veterinaria’, con responsabile scientifico prof. Francesco Porciello, Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di Perugia. Seguiranno quindi corsi riguardanti Farmaci Innovativi, Farmaci Pediatrici, Cosmeceutici e Nutraceutici, Fitoterapia e Galenica, Omeopatia, Nutrizione ed Integrazione Sportiva, La Farmacia dei Viaggi, Valore della Farmacia, Previdenza e Piaghe da Decubito.

Tutte le informazioni per il calendario dei corsi sono consultabili al sito web www.fabesaci.it e sulla pagina facebook ufficiale della stessa scuola.