Sculture di Stefania Rosichetti al Salone del Mobile di Milano

Stefania Rosichetti, pittrice e scultrice trevana, si afferma potentemente nel mondo dell’arte a livello nazionale. PerugiaToday è in grado di fornire in anteprima la notizia che le sue sculture in ferro saranno esposte al Salone del Mobile di Milano, dal 17 al 22 aprile, nel Padiglione 6, stand D28.

Le realizzazioni di Stefania sono state scelte da un'azienda veneta di mobili di design per essere esposte nel suo stand milanese a corredo dei propri oggetti.

La Shake-Design realizza, interamente in Italia, arredi che hanno caratteristiche di unicità, come delle autentiche opere d’arte. Lo stile che le caratterizza esprime un modo di vivere raffinato, con una marcata propensione all’eleganza e al buon gusto.

La collezione di opere scultoree in ferro di Rosichetti è denominata “Palingenesi della materia”. Come recita il titolo, le sculture sono state realizzate con materiale di scarto ed i pezzi assemblati per conferire forme originali e nuova vita al ferro. L'ossidazione del materiale, legata al trascorrere del tempo, ha donato maggior fascino e carattere alle forme. L’operazione concettuale che presiede alla logica di questa serie di opere è riconducibile a una visione di economia circolare, tesa a restituire dignità a materiali da discarica. In questo modo, si fornisce concretezza a una visione ecologica, in cui etica ed estetica sono ricondotte ad unità.