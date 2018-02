School Day 2018, eletti i più belli delle scuole di Perugia: ecco i vincitori

School Day, successo per il Gran Finale del 2018 e record stagionale per la discoteca Matrioska oltre 2000 le presenze, con il pubblico degli Istituti delle Scuole Superiori di Perugia e provincia in occasione del Carnevale delle Scuole.

Ed anche quest’anno le stelline hanno illuminato la serata, 20 le partecipati alla manifestazione appartenenti alle scuole superiori di Perugia e provincia. Francesca Sereni del Liceo Scientifico Galilei di Perugia Miss uscente 2017, ha premiato la nuova Miss 2018: Marina Pellicani,16 anni e frequenta il Liceo Classico Mariotti di Perugia.

Il titolo di Mister School Day 2018 è andato a: Edoardo Tiradossi del Liceo Scientifico Galilei di Perugia.