Città della Domenica, l'estate chiude con un gran finale: ultimo schiuma party per grandi e piccoli

Al parco naturalistico perugino Città della Domenica è in programma domenica 23 settembre alle 16 l’ultimo Baby schiuma party della stagione. La festa è dedicata principalmente ai bambini ma si rivolge anche agli adulti che vogliono vivere gli ultimi momenti d’estate, tra tanta musica e un mare di schiuma.

Confermati sabato 22 e domenica 23 gli spettacoli a tema western, da ‘Assalto al treno’ e ‘Caccia all’oro’ a ‘C’era una volta il west’, passando per ‘Leggende indiane’ e ‘Favole dello sceriffo’, così come le visite guidate alla scoperta del parco, per mezzo del trenino, e il giro in carrozza (quest’ultimo solo la domenica). Inoltre il Villaggio medievale ospiterà, sabato alle 16, uno spettacolo che avrà come protagonisti buffi ciarlatani e bizzarri cavalieri che formeranno l’‘Armata Brancaleone’. Tra divertenti gag ambientate nell’epoca delle Crociate il pubblico potrà osservare in chiave ironica le leggendarie gesta dei cavalieri medioevali.