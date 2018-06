Mega festa alla Città della Domenica: tutti in costume da bagno, torna lo schiuma party

Riprende domenica primo luglio alla Città della domenica di Perugia l’appuntamento con il ‘Baby schiuma party’, l’evento per bambini e famiglie che porta l’estate anche nel parco perugino situata alle pendici del Monte Pulito. Grandi e piccini, a partire dalle 15.30, potranno così divertirsi a ritmo di musica sotto una cascata di schiuma, tra le atmosfere tipiche della spiaggia, appositamente ricreate, e accompagnati dal vocal coach Simone ‘Mone’.

A fare divertire i visitatori del parco ci sono anche, come ogni settimana, i tanti spettacoli a tema western ‘Assalto al treno’, ‘Caccia all’oro’, ‘Leggende indiane’, ‘Favole dello sceriffo’ e ‘C’era una volta il West’ e domenica anche quelli di falconeria. A questi si aggiungono le coinvolgenti attrazioni del parco tra le quali il nuovo Castello della Bella addormentata. Per chi ama la natura, poi, c’è anche la possibilità di visitare il parco per conoscere gli animali che lo abitano. Chi visiterà Città della domenica potrà usufruire della promozione messa a disposizione in convenzione con il Comune di Perugia: il biglietto d’ingresso al parco, una volta acquistato, permetterà di accedere gratuitamente per il resto della stagione.