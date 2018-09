Concerto Vip in Valnerina: Albano ha fatto il pienone, tanti soldi per i malati e gli ultimi

Strepitoso successo ieri a Scheggino per il concerto di Al Bano, organizzato dal Comune e dalla Fondazione Giulio Loreti. Gremita per l’occasione piazza Carlo Urbani, con i biglietti sold out, per ascoltare la voce del grande cantautore italiano. Accompagnato da band e coriste, Albano Carrisi ha ripercorso non solo i suoi più grandi successi, ma ha interpretato le più note canzoni italiane: da “Nel blu dipinto di blu” a “Va’ pensiero”, da “Azzurro” a “Funiculì funiculà” ed anche l’Inno di Mameli. Oltre 20 canzoni, più un lungo medley, per finire con l’acclamatissima “Felicità”, che lo ha visto addirittura arrampicarsi sulla “americana” del palco per guardare dall’alto la piazza.

Durante la serata, presentata da Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, c’è stato spazio anche per un’esibizione inattesa: quella di Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato e protagonista a “Ballando con le stelle”, che sul palco di Scheggino ha cantato “My way”.

“E’ stata per me una vera emozione avere ospite a Scheggino - ha commentato il sindaco Paola Agabiti - uno dei più grande interpreti della canzone italiana, famoso e apprezzato in tutto il mondo. L’evento ha avuto un’adesione eccezionale registrando il sold out già dai primi giorni di vendita dei biglietti, tanto che ne abbiamo dovuti aggiungere molti altri, con un pubblico proveniente anche da fuori regione, a testimonianza che questo concerto è stato uno dei più importanti appuntamenti della stagione estiva umbra. Per il nostro territorio si è trattato di un’occasione di promozione, per far conoscere le nostre bellezze naturalistiche e artistiche composte dai caratteristici borghi, abbazie e castelli che costellano il nostro paesaggio tuttora incontaminato, dove si ha un’alta qualità della vita e dove è possibile per i turisti trascorrere soggiorni piacevoli all’insegna di cultura, sport ed enogastronomia. Tra le priorità della nostra amministrazione comunale - ha concluso - c’è quella di promuovere il territorio tramite gli eventi culturali”.

Il sindaco ha voluto ringraziare i tanti volontari e l’intera comunità locale che si è adoperata per la buona riuscita dell’evento, ma soprattutto il professor Valerio Di Carlo e la fondazione Loreti: “è insieme a lui e grazie a lui che Al Bano è arrivato a Scheggino”. Lo stesso cantante sul palco ha voluto poi rendere omaggio al chirurgo presidente della fondazione che ha sede a Campello sul Clitunno: “Mi inginocchio al tuo grande valore” ha detto Al Bano dedicando a Di Carlo la canzone “Angeli”.