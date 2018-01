"Nei territori del cratere... Arriva il teatro", il corso di teatro per grandi e piccini: sarà gratuito

Lezioni gratuite di teatro per giovani ed adulti a Scheggino a partire da lunedì 29 gennaio 2018. L'iniziativa è inserita nel progetto "Nei territori del cratere... Arriva il teatro" e vede il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Umbria, Comune di Scheggino e del centro di produzione teatrale Fontemaggiore. L'appuntamento con il laboratorio di teatro gratuito sarà tutti i lunedì, a partire dal 29 gennaio, dalle ore 21 alle ore 23 al centro sociale di Ceselli.

Il laboratorio teatrale, denominato "Mutazioni", vuole essere un'occasione speciale per scoprire e sviluppare il proprio potenziale creativo, accrescere le capacità espressive e le possibili forme di interazione. Si tratta di 15 incontri dedicati all'apprendimento e all'uso delle tecniche teatrali per immergersi in una atmosfera giocosa in cui dare spazio all'immaginazione. Il laboratorio, a cura di Fontemaggiore Centro di produzione teatrale, è diretto da Samuele Chiovoloni, attore, regista e formatore teatrale. Per iscrizioni contattare lo 0743.613232 (Carla Urbani)