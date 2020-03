Sbaracco del Gherlinda, tutto pronto per sabato 7 e domenica 8 Marzo

Per gli amanti dello shopping a Ellera di Corciano è in arrivo un weekend di grandi affari. Sabato 7 e domenica 8 marzo, infatti, tornano i ‘saldi dei saldi’ con lo Sbaracco al Gherlinda. Una due giorni di occasioni con tantissimi prodotti a prezzi convenienti esposti dai punti vendita del centro di intrattenimento negli appositi stand allestiti per l’evento. Dall’abbigliamento alle calzature, dalla telefonia all’elettronica, passando per libri, beni per la persona, articoli di cartoleria e per il tempo libero, sono tante le opportunità per chi vuole fare acquisti con offerte vantaggiose.