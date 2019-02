Super saldi al centro commerciale Gherlinda, arriva lo Sbaracco

È tempo di occasioni con ‘Lo Sbaracco al Gherlinda’ nel centro di intrattenimento di Ellera di Corciano. Sabato 2 e domenica 3 marzo si potrà dunque approfittare dei ‘saldi dei saldi’ che chiudono questa stagione di sconti. All’interno e all’esterno dei negozi in galleria saranno allestiti degli appositi banchi dove si potranno trovare offerte di cui approfittare in tantissime categorie merceologiche. Le attività commerciali sono aperte sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 15 alle 21, mentre quelle di ristorazione sabato dalle 12 e domenica dalle 15.

In fatto di occasioni al Gherlinda si può anche usufruire del nuovo prezzo dei biglietti d’ingresso al The Space cinema, 4,90 euro, tutti i giorni per tutti gli spettacoli, (esclusi proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi).