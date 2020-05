Sara Tommasi è pronta a lanciare la sua hit estiva? Una foto con i Luci da Labbra sembra confermarlo

Sara Tommasi lo ha detto più volte: nel suo futuro ci sarebbe stata la musica. Con un hit estiva che avrebbe fatto ballare. Una foto semba svelare qualcosa in più. La showgirl ternana, infatti, è immortalata in uno studio di registrazione con il suo manager e i Luci da Labbra, duo "mascherato" dell'elettronica, con all'attivo già due singoli di buon sucesso. Il secondo, Divanoletto, è frutto della quarantena per l'emergenza covid-19. Uno shooting fotografico per un settimanale. Il lancio di un imminente singolo?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due dj e producer perugini, che sono usciti per l'etichetta Tremenda Dischi, hanno una certa passione per il vintage e per le atmosfere disco di qualche decennio fa. Ironici lo sono già nel nome, la collaborazione con Sara, che si è spesso messa alla prova anche in consolle, non sembra essere così inimmaginabile. La foto sembra essere il suggello del progetto, l'hashtag #comingsoon non può che portare in questa direzione.