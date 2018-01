La tradizionale festa di Sant'Antonio: dolcetti gratis e la messa per benedire i vostri amici a 4 zampe

Per gli amanti degli animali è una delle feste più attese quella di Sant'Antonio, giorno in cui tutti i nostri amici potranno essere portati in chiesa per essere benedetti. Perugia non è da meno con corso Bersaglieri che si accenderà per una giornata intera. Dalle ore 9,30 alla chiesa di Sant’Antonio abate celebrazione della Santa Messa mattutina officiata da Don Mario con ricordo dei borgaroli recentemente scomparsi

Dalle ore 11,00 e 12,00 ci saranno le visite guidate al Borgo e ai suoi luoghi più caratteristici. Dalle ore 11.00 al Giardino ENEL AmatoBau. Percorso amorevolmente amatoriale di Agility dog. Angolo dell’educatore cinofilo e informazioni sulla pet therapy. A cura del centro cinofilo Speed dog A.S.D. Perugia, con premi a tutti i partecipanti offerti da Zoogarden di Ponte San Giovanni.

Dalle ore 11.30 – chiesa di Sant’Antonio abate Celebrazione della Santa Messa. Benedizione del “DOLCEPANE di SANT’ANTONIO”. Alle ore 12,00, davanti Oratorio di Sant’Antonio “Panino del contadino a modo nostro” (offerto dall’Associazione). La benedizione degli animali sarà alle ore 17.00. Dalle ore 18,30 Piazzetta del porcellino “Dulcis in fundo”. Degustazioni intorno al falò delle frittelle di Sant’Antonio con vino dolce (offerta libera)