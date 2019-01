Corso Bersaglieri si prepara a festeggiare sant'Antonio abate: amici a 4 zampe protagonisti

Corso Bersaglieri in festa per Sant'Antonio abate, protettore degli animali. L’associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, con il patrocinio del Comune di Perugia, in collaborazione con la Pro loco di Ripa e la Città della Domenica, cura l’organizzazione e il programma della manifestazione che presenta molte iniziative di carattere celebrativo, culturale, ludico e gastronomico.

La festa di Sant’Antonio al Borgo è un appuntamento oramai consolidato, al quale gli animali domestici, accompagnati dai padroni, possono partecipare liberamente.

Appuntamento per domenica 13 gennaio. Le solennità ufficiali si apriranno con la celebrazione della Santa Messa, la processione per le vie del borgo della statua del Santo eremita, la distribuzione del “dolcepane” di Sant’Antonio e la benedizione degli animali.

Saranno organizzate visite guidate per scoprire le bellezze di questa parte di Perugia e fare conoscenza con alcuni animali domestici.

Ritorna “Amato Bau”, percorso non competitivo di agility dog curato dal Centro cinofilo Speed dog A.S.D. Perugia, con premi per tutti i partecipanti.

La mostra mercato sarà dedicati a prodotti artigianali del territorio, a cui si affianca un piccolo “mercato verde” dedicato al principale ortaggio di stagione “il cavolo”. In serata, degustazione delle frittelle di Sant’Antonio e delle ciambelle dolci

Mostre d’arte e spettacoli di strada faranno da cornice alla manifestazione, come il concerto della Filarmonica di Pila che si esibirà con 35 elementi a conclusione delle celebrazioni.