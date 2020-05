Tutto pronto per la festa di Santa Rita da Cascia: posti su prenotazione, drone in cielo e benedizione delle rose

La festa di Santa Rita da Cascia, sentita manifestazione religiosa che si svolge il 22 maggio, quest’anno si celebrerà tenendo conto di tutte le misure necessarie anti-Covid. I posti sono limitati (massimo 85) e per poter prendere parte alle celebrazioni è necessaria la prenotazione. Un drone, inoltre, riprenderà il momento l’accensione della luce da Roccaporena che illuminerà lo scoglio e volerà sopra Cascia, “appositamente illuminata da numerose fiaccole che onoreranno la grandezza di Rita, come accadde secoli fa, fino ad arrivare alla Basilica, dove verrà accesa la lampada dell’urna in attesa di essere portata, quando sarà possibile, in Siria come segno di pace e fratellanza”- ha sottolineato l’assessore comunale Monica Del Piano

“Invitiamo i cittadini – ha proseguito Del Piano - ad assistere a questa immagine dalle finestre delle proprie abitazioni per evitare assembramenti che possono essere pericolosi per motivi di salute”.

Entrando nel vivo del programma, la giornata della festa di Santa Rita, il 22 maggio sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Si inizia alle ore 10,30 con la messa solenne presieduta da Mons. Boccardo. Alle ore 11,30 avverrà la benedizione delle rose che saranno donate al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle Regioni e Conferenze Episcopali Regionali, al sindaco di Cascia e saranno benedette anche le rose di chi è in casa.

Alle ore 12,00 ‘Supplica a Santa Rita’; alle ore 17,00 ‘Santa Messa per i benefattori’; alle ore 19,00 ‘Santa Messa per i devoti’ (diretta TV 2000); alle ore 21,00 ‘Santo Rosario per l’Italia’ con il Vescovo ,le Monache e i frati Agostiniani e si chiederà l’intercessione della Santa dei Casi impossibili per la liberazione dal coronavirus.