“Sansalù al Borgo” omaggia la figura di Antonio abate con una mostra monotematica a lui dedicata. Tante, quindi, le immagini del santo col porcellino, sia nella dimensione agiografica classica che in inedite rivisitazioni. Gli artisti in mostra sono: Serena Cavallini, Serenella Del Vita, Roberto Banfi Rossi, Mari Rossini, Antonella Mencarelli, Massimo Di Brina, Daniele Mancini, Giuseppina Taticchi, Giovanna Bruschi, Marco Vergoni, Valeria Bucefari.

Sono esposte tele, incisioni, sculture, fotografia, opere materiche. Sandra Salucci non si stanca di proporre il meglio dell’arte perugina, cui è legata da stima, amicizia e colleganza. Fra i capolavori, spicca l’opera di Serena Cavallini che reinterpreta magistralmente la figura del santo, attorniato da una greca di animali, effigiati con minuziosa perizia.

L’opera di Mancini è invece riprodotta in foto, poiché la scultura originale è inserita in una nicchia della chiesa del santo, aperta sulla piazzetta del Porcellino, dove spicca anche un antico rocchio di colonna romana in cima al quale è in posa un consunto e antichissimo maialino.

Mari Rossini propone un raku di inusuale bellezza (foto) che rappresenta il santo con due porcellini e una coppia di colombe. L’opera di Marco Vergoni, deceduto ma spiritualmente presente nel cuore dei perugini, consente di ricordare questo strepitoso artista che onora l’arte e l’umorismo grafico della Vetusta. Allievo di Umberto Raponi, da cui attinse tecnica e spirito mordace, Marco Vergoni resta l’indimenticabile illustratore di tanti libri realizzati insieme all’Inviato Cittadino. Che quei libri conserva con religiosa cura sullo scaffale. Ma soprattutto nel cuore.