San Valentino, il Quasar Village apre le porte all’amore con una nuova edizione di ‘Sposì’

Il Quasar Village apre le porte all’amore con una nuova edizione di ‘Sposì’ da sabato 9 a giovedì 14 febbraio, giorno in cui si celebra San Valentino e la festa degli innamorati. Occasione perfetta, dunque, per allestire il Villaggio dei fiori d’arancio, una mostra mercato con oggetti per la casa, le coppie e le famiglie.

Tante le iniziative in programma tra cui ‘Obiettivo amore!’, che offre la possibilità di realizzare foto istantanee gratuite a tutti gli innamorati (tutti i giorni, escluso il lunedì); ‘Un fiore per chi ami’, laboratorio gratuito per bambini sulla realizzazione di fiori con cartapesta e cannucce in collaborazione con Joka Village (sabato 9 e domenica, dalle 16 alle 19) e ‘Sposì wedding cake’, assaggi gratuiti di torta nuziale (sabato 9 alle 18 e giovedì 14 alle 18). A questi si aggiungono la mostra fotografica ‘L’ultimo matrimonio di Castelluccio’, il concerto live della band ‘Il CarroBestiame’ (sabato alle 17.30), ‘Sposì defilè 2019’, sfilata di intimo e abiti da sposa (domenica 10 alle 17), ‘Dance in love’, dimostrazioni-spettacolo di danza (martedì 12 alle 18) e ‘Make-up di san Valentino’, dimostrazione e test gratuito di make-up da cerimonia per il pubblico.