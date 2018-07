A San Sisto c’è un parco che rivive: concerti, spettacoli e tante sorprese. Il programma

Un evento per far rivivere un quartiere. Una associazione, nata da pochi mesi, per far tornare il parco cittadino al centro delle attività e della vita ricreativa dei cittadini. E’ questo e molto altro ancora l’Associazione “La terrazza”- presieduta dal Lucio Tabarrini – e alla quale partecipano tutte le attività commerciali del Rione Borgonovo di via Cimarosa a San Sisto.

Lo scopo è tra i più nobili che una associazione può fare per il proprio quartiere: restituire il parco ai suoi abitanti, strapparlo dall’abbandono e dal degrado proponendo eventi per creare aggregazione e sani momenti si svago.

Si parte dunque stasera, venerdì 27 luglio con la compagnia teatrale amatoriale Il Carro che proporrà uno spettacolo dialettale già reduce di numerose vittorie in vari concorsi di settore. Uno spettacolo coinvolgente e divertente, in programma ad ingresso gratuito alle ore 21.15 e reso possibile grazie alla collaborazione con il Rione Borgonovo e patrocinato dal Comune di Perugia.

Ma gli appuntamenti non si fermano qui. Il primo agosto spazio anche ai bambini con la caccia al tesoro e laboratori ludici, martedì 7 agosto invece un appuntamento per ragazzi e adulti di tutte le età con il concerto dei Liga Più. Tutti gli eventi sono legati ad una lotteria,con ricchi premi offerti dalle attività ed il ricavato sarà impegnato per l'acquisto di giochi e panchine per il parco.