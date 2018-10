Arriva la Fiera di San Michele Arcangelo nel centro storico di Bastia: tutti i dettagli

Si svolgerà Domenica 14 Ottobre la tradizionale Fiera di San Michele Arcangelo nel Centro Storico di Bastia Umbra.Gli orari della Fiera saranno i seguenti: 08.30 -19.00.

Piazza Mazzini, Via della Rocca, via Vittorio Veneto, Via Isola Romana, Piazza del Mercato, Via Roma (primo tratto). In Via Garibaldi saranno presenti gli espositori di “La fortuna in soffitta”.