San Matteo degli Armeni, centro propulsore della danza: subito sold out

Sold out per la presentazione-spettacolo, tenuta a San Matteo degli Armeni, in cui è stato proposto il bel libro di Enzo Cordasco “Isadora e le altre… della danza il palpito” (Era Nuova). Regina del pomeriggio: la splendida Floriana La Rocca, nella sua veste di danseuse, attrice, pianista, cantante, raffinata affabulatrice.

Tanti gli interventi di amici e persone di cultura che hanno voluto omaggiare un autore poliedrico, con una vocazione straordinaria a tutto quanto fa letteratura, spettacolo, cultura (si pensi al suo percorso yourcenariano che si è dipanato per tutto il 2017).

Hanno preso la parola: Carmen Leombruni, dirigente Biblioteche di Perugia, Adele Bevilacqua e Angela Margaritelli del Teatro Stabile Umbria, Valentina Romito di “Dance Gallery”, Sandro Allegrini, Tommasina Soraci, Donato Loscalzo, le eleganti lettrici de “La Goccia”, Angela Pellicciari, Rosa Petrucelli, Sandra Fuccelli, col supporto tecnologico del preziosissimo e sempre disponibile Gabriele De Veris.

Invitiamo i lettori di PerugiaToday a non lasciarsi sfuggire il ciclo di incontri sulle donne che hanno reso la danza degna di essere considerata una grande arte.

Dichiara Enzo Cordasco: “Sarà un percorso critico-emozionale da Isadora Duncan a Raffaella Giordano, il cui microritratto sarà presentato in occasione dell'appuntamento sulla danza di poesia di Carolyn Carlson. Ma anche gli altri incontri a seguire saranno dedicati a stelle del mondo coreutico”.

Gli eventi – tutti a ingresso libero e gratuito – sono a cura dello stesso Cordasco, in collaborazione con la Biblioteca San Matteo degli Armeni e il Centro Studi e del Settore Danza del Teatro Stabile dell’Umbria. Daremo conto, su queste colonne, degli eventi che si terranno il 28 febbraio, il 20 marzo, il 19 aprile e il 17 maggio.