San Lorenzo alla Domus Volumnia di Rossano Cervini per fare festa con l’Aucc. Fra pittura e poesia, fra musica e convivialità. Si celebra il Santo in graticola con una raccolta di fondi per la meritoria Associazione che si adopera per alleviare le sofferenze dei malati oncologici e dei loro familiari. Le modalità operative e gli scopi sono succintamente presentati da Rita Martone.

L’accoglienza è garantita da Cervini che declina le finalità del Club “Ben Essere”. Poi la musica col gruppo tuderte di chitarre “Apollo Liceo Guitar Ensemble”, capitanato dal docente Giulio Castrica che propone, fra l’altro, un brillante Vivaldi.

Per la musica, inno all’amore con le liriche di Barbara Bracci e Mauro Tippolotti. Sandro Allegrini presenta e coordina gli interventi, come di consueto, in questo giardino che profuma di cultura, amicizia e peruginità. La sezione pittorica è stavolta rappresentata dal pittore Pietro Crocchioni le cui coordinate artistiche sono delineate, per antica amicizia, dal fondatore del Dónca. Il momento conviviale a cura della “cuoca a domicilio” Ambra Marconi la quale elogia i poteri afrodisiaci dei crostini perugini coi “rigagli”. Derivazione da “regalia” (“cose degne di un re”) o da “rigali”? dato che i nobili non mangiavano le interiora e li regalavano ai poveri?, scherza Allegrini.

Come di consueto, tanti i premi abbinati al biglietto d’ingresso nel momento finale dell’arte “estratta”. Fra i cadeau più preziosi, una tela di Crocchioni (foto). Una serata sotto il segno della gioia e della condivisione.