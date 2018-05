San Giustino: "Cigar e Tobacco Festival", la seconda edizione del Festival dedicato al piacere del fumo lento

Seconda edizione per il Cigar & Tobacco Festival, l’evento dedicato al piacere del fumo lento, che anche quest’anno si terrà a San Giustino, in provincia di Perugia, nella prestigiosa cornice di Villa Magherini Graziani, sabato 26 e domenica 27 maggio. Nell’edizione 2017, l’appuntamento ha raggiunto le 3mila presenze in tre giorni, dimostrando di essere “il festival che mancava”, in cui gli appassionati hanno potuto trovare un ampio ventaglio di prodotti, un approccio culturale con degustazioni e corsi a tema, la possibilità di conoscere direttamente le aziende produttrici o importatrici.

Il format, dunque, rimarrà lo stesso anche per il 2018, con una nutrita e qualificata presenza di aziende produttrici di sigari e tabacco, a partire da quelle del territorio tifernate per allargarsi poi ai grandi marchi nazionali e internazionali. Nella prossima edizione l’esposizione si allargherà anche ai produttori di pipe italiani e stranieri. Non mancheranno i momenti dedicati alle degustazioni, in compagnia di esperti, e le presentazioni di nuovi prodotti. Variegata sarà anche l’offerta di articoli correlati al fumo lento e di prodotti enogastronomici da gustare in abbinamento.

Infine, saranno previsti workshop e sessioni formative specifiche per gli addetti ai lavori, nonché visite guidate alle aziende artigianali di tabacco del territorio. Il Cigar & Tobacco Festival sarà anche l’occasione per conoscere una zona -quella al confine tra l’Umbria, la Toscana e l’Emilia Romagna- di cui il tabacco ha segnato la storia fin dall’antichità. Nato da un’idea dell’attuale Sindaco di San Giustino, Paolo Fratini, il Festival è organizzato da Fiera Show Erl, con il patrocinio del Comune di San Giustino, della Regione dell’Umbria e la collaborazione del Cigar Club Valtiberino e del Cigar Club Sansepolcro.