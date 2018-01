San Costanzo, apertura straordinaria della Torre degli Sciri: panorama mozzafiato e degustazione del torcolo

I perugini si preparano a festeggiare il Patrono della città. Lunedì 29 gennaio, in occasione della Festa di San Costanzo, anche la Torre degli Sciri sarà visitabile, grazie all’apertura straordinaria per l’occasione, dalle 11,00 alle 16,30 con degustazione del tradizionale Torcolo, a cura dell’Associazione a Priori. La torre sarà aperta comunque anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,30. Per info: 3935145793.

Tanti gli appuntamenti a Perugia già a partire da domenica 28 gennaio. A partire dalle 17 si svolgerà la storica Luminaria.Il corteo prenderà il via da Palazzo dei Priori per raggiungere, dopo aver attraversato parte del centro storico, la Basilica di San Costanzo (Via San Costanzo, 5), dove –intorno alle 18,00- si terrà l’Offerta dei ceri e dei doni da parte del Sindaco. La cerimonia sarà accompagnata dai canti della Corale della Polizia Municipale.

