Perugia celebra San Costanzo, tutti gli appuntamenti: luminaria, fiera, torcolo gratis

Perugia celebra San Costanzo, patrono della città. Tanti gli appuntamenti in programma in città. Andiamo con ordine. Domenica 28 gennaio si svolgerà la storica Luminaria, a partire dalle ore 17. Il corteo prenderà il via da Palazzo dei Priori per raggiungere, dopo aver attraversato parte del centro storico, la Basilica di San Costanzo (Via San Costanzo, 5), dove –intorno alle 18,00- si terrà l’Offerta dei ceri e dei doni da parte del Sindaco. La cerimonia sarà accompagnata dai canti della Corale della Polizia Municipale.

Lunedì 29 gennaio, la festa del patrono proseguirà con la tradizionale Fiera Grande di San Costanzo in Borgo XX Giugno, dalle 8 alle 20. Alle ore 12, appuntamento con l’immancabile degustazione del Torcolo di San Costanzo in corso Vannucci, in collaborazione con le associazioni di categoria, l’Associazione Italiana Sommelier e l’Univeristà dei sapori. A chiudere le celebrazioni, alle ore 18,00 in Cattedrale, la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti.

Nell’arco della giornata, inoltre, presso la Basilica di San Costanzo si terranno le sante messe, alle ore 8, 10, 11,30 e 16.

Sempre in occasione della festa del patrono, domenica 28 gennaio alle ore 21,00, la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori ospiterà il Concerto di San Costanzo con esibizione della Jazz & Blues Bridge Band diretta dal maestro Pedro Spallati e le voci di Elisabetta Cardinali e Malick Ndiaye. Ingresso gratuito.