Sold out ai Notari per il tradizionale concerto della Banda musicale “Città di Gualdo Tadino”, accompagnata dal sindaco in persona. Massimiliano Presciutti porta il saluto della comunità e dichiara: “Se un’istituzione culturale e associativa come la nostra dura ininterrottamente dal 1853 qualche merito deve pur esserci!”. Poi accenna alla compresenza in banda di giovanissimi e “diversamente giovani”.

Il riferimento palese è al Maestro Sesto Temperelli, che porta con disinvoltura le proprie 89 primavere. Lo ricordiamo trombettista di rango nella prima formazione della Perugia Big Band, a fianco dell’indimenticato Gianfranco Ticchioni, sotto la guida autorevole del grandissimo Alfio Galigani. Di anni ne sono passati, ma Sesto “the Boss” Temperelli è ancora qui a dirigere un concerto augurale dal titolo “Jingle Band”. Anche se, a un certo punto, cede democraticamente la bacchetta al collega più giovane.

Una performance straordinaria, e ormai seguitissima dai perugini, che si sentono proporre brani di musica moderna e jazz, latina e classici italiani. Una formazione complessa che rifugge dai luoghi comuni del repertorio bandistico dello zumpappà e che si presenta in modo spigliato e musicalmente raffinato. Ha introdotto i brani la brava Stefania Chiavini. Per la parte vocale, il pubblico ha potuto apprezzare la straordinaria Cristina Ghibelli, cantante in grado di attraversare con disinvoltura i generi, senza limitazioni vocali o interpretative, che restano sempre di altissimo livello. Prossimo concerto a Gualdo per l’Epifania.