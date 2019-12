Sala dei Notari, l’ANBIMA fa largo ai giovani delle bande con 7 direttori 7. I giovani delle Bande Umbre dànno il meglio di sé a conclusione dello stage annuale, tenuto a Gubbio nel mese di luglio. Il Concerto rappresenta uno degli atti conclusivi di un percorso di formazione voluto e sostenuto da Anbima Umbria. Il cui presidente, Giorgio Moschetti, esprime piena soddisfazione per l’esito brillante dell’iniziativa. Coordinamento del maestro Marco Somadossi, docente di strumentazione e composizione per orchestra di fiati al Conservatorio "JacopoTomadini" di Udine.

Insieme a lui, per la Consulta artistica di Anbima Umbria, i Maestri Angela Ciampani, Giuseppe Cecchetti, Luca Panico, Stefano Mancini, Luisa Polli, Fabio Lombrici, Monica Fagioli: i magnifici 7. La compagine dei Maestri si sono alternati sul podio – non senza qualche simpatica gag – per dirigere gli oltre 50 allievi provenienti da alcune bande associate Anbima. Il repertorio comprendeva principalmente brani originali per banda: “Alborada” di Lorenzo Pusceddu; “Do re mi”, Marcia brillante di Angela Ciampani; “Evolution suite” di Francesco Speranza; “Il baule dei giochi”, Suite per Banda di Michele Mangani; “Image of Ireland, di Brian Balmages (unico

compositore straniero in scaletta); “Cantico”, di Angela Ciampani, brano per voce solista e banda (un dialogo tra San Francesco e le creature).

Infine “Christmas medley”, arrangiamento di Lorenzo Pusceddu dei temi tradizionali più famosi del repertorio natalizio. Un bis speciale del “treno”, parte del “Baule dei giochi”. Pubblico numeroso e plaudente per unacompagine di giovani e validissimi musicisti.