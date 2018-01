Alla Sala dei Notari il concerto d'arrivederci alle festività: successo per la prestigiosa Filarmonica di Solomeo

Last but not least. Ultimo concerto per le festività 2018 in Sala dei Notari: chiude le danze la Filarmonica di Solomeo. Da adesso, game over per ance e ottoni. Una banda prestigiosa, le cui radici affondano nell’anno del Signore 1925, diretta da Maestri come Vincenti, Orazi, Castellani, Picciafuoco, Basiglio e, l’attuale, Francesco Verzieri. Per la vigile presidenza del dinamico Stefano Gabrielli.

Un cursus honorum che passa per la trasferta ad Augsburg a “Umbri nel Mondo” e per spettacoli teatrali al Morlacchi e al Cucinelli. E che di Cucinelli porta l’inconfondibile eleganza della divisa. Otto i brani eseguiti dalla Filarmonica: “Trumpet Voluntary” di Jeremiah Clarke nell'arrangiamento di Antonella Bona e nell’esecuzione del formidabile Mauro Basiglio, allievo del grande Pietro Franceschini.

Poi colonne sonore di fantascienza (“Avatar Soundtrack Highlights” di James Horner), fino a “Meditazione” di Lorenzo Pusceddu, eseguita dai flauti solisti Benedetta Pannacci e Marta Andreoli, giovanissime e mature. Molto divertente il brano “The typewriter” con inusuale performance del solista Sergio Calzoni alla macchina da scrivere e al campanellino dell’“a capo”. Un concerto sofisticato, a riprova di come l’espressione “di classe” possa a buon diritto applicarsi anche alla musica bandistica.