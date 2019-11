A Giano dell'Umbria "Le Vie dell’Olio – Rievocazione della Festa della Frasca”, tra olio, arte e tradizione

Il 23 e 24 novembre a Giano dell’Umbria si festeggia il termine della raccolta delle olive con “La Rievocazione della Festa della Frasca”, la cosiddetta “benfinita”, durante la quale si potrà assistere alla tradizionale sfilata dei carri. Per le vie del castello di Giano si susseguiranno le raccoglitrici e i raccoglitori di olive in abiti tradizionali per rievocare le usanze di una volta.

In occasione della “Rievocazione della Festa della Frasca” sarà possibile partecipare a visite ai frantoi in lavorazione presso il Frantoio Speranza, il Frantoio Az. Agr. Moretti Omero, il Frantoio Filippi e il Frantoio Flamini, dove le degustazioni di olio extravergine di oliva appena franto, saranno accompagnate dalla “Musica in frantoio” con suoni e canti popolari. Non mancheranno poi visite guidate nella mattinata di domenica 24 novembre, quando sarà possibile partecipare a “Oleovagando tra castelli e abbazie”, itinerario guidato alla scoperta del territorio del piccolo borgo di Giano dell'Umbria, del Castello di Castagnola e dell'Abbazia benedettina di San Felice da cui proviene la cultivar san Felice che caratterizza l'Olio Evo di questa zona.

Da non perdere per sabato 23 novembre il brunch (dalle ore 12.30, su prenotazione tel. 353 3448117) che avrà luogo presso Villa Pompjli nei pressi del secolare olivo di Macciano, che sarà accompagnato dalla musica country folk di “Baldo&Papero” in concerto e al quale seguirà la visita guidata della Villa e la degustazione di Olio extravergine di oliva guidata da un esperto assaggiatore. Villa Pompjli ospiterà inoltre la quinta edizione di #CHIAVEUMBRA19_ Ingannevole come il vento. Arte Paesaggio Immagine, mostra diffusa d’arte contemporanea, con opere dell’artista Cristina Pancini impostate su un particolare concetto di abitare (visitabile sabato 23 novembre ore 11 – 17).

Alle ore 14.45 di sabato 23 novembre, sarà possibile partecipare alla passeggiata fotografica tra gli ulivi con la guida Federico Famiani, a seguire il gruppo parteciperà alla degustazione presso il Frantoio Filippi. Mentre sabato sera si terrà il “Galà dell’Olio”, una speciale cena organizzata allo scopo di valorizzare l’Olio extravergine di oliva di Monocultivar San Felice, la cultivar che rende unico l’extravergine di Giano dell’Umbria. Per la cena lo chef Massimo Infarinati dell’Università dei Sapori, preparerà piatti che esalteranno l’olio e.v.o.

Domenica 24 novembre, la sveglia sarà “suonata” alle ore 6.00, momento in cui la Banda Musicale di Giano dell’Umbria suonerà per le Vie del Borgo per commemorare Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. Fin dal mattino poi, nel centro di Giano dell’Umbria si terrà il Mercato del Contadino dove poter assaggiare ed acquistare prodotti a KM 0.

Per i più piccoli, in centro ci sarà lo spettacolo di magia e animazione con “Lo Stramagante Mr. Dudi”; mentre alle ore 11.00, presso l’Azienda Agraria Moretti Omero si terrà la sfida ai fornelli dal titolo “Chef Vs Nonna”. La “Nonna” sfiderà lo chef Robert Pompei nella preparazione del dolce semplice e tipico della tradizione locale: lo zabaione, a confronto con il tiramisù in tutte le sue più moderne declinazioni.

Domenica 24 novembre, per la “Festa della Frasca” sfileranno i caratteristici “Carri della Frasca”, una tradizione che rievoca i tempi passati e che viene riproposta ogni anno. Da non perdere, alle ore 18.00 il laboratorio di cucina di “Giorgione”, ristoratore della zona e noto volto del Gambero Rosso Channel con la serie “Giorgione – Orto e Cucina”, che si cimenterà in cucina per esaltare la varietà e la qualità dei prodotti agricoli del territorio primo fra tutti l’Olio extravergine di oliva.