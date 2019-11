Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta a Spello, tutto pronto all'insegna della tradizione

La Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta a Spello è pronta ad alzare il sipario sulla 58ª edizione celebrando l’olio che racchiude la storia, la cultura e la tradizione del territorio spellano: dal 15 al 17 novembre Spello diventa la capitale dell’olio "nuovo" e propone un ricco programma.

Il Festival gastronomico L’Oro di Spello incontra la cucina italiana per promuovere l’olio come elemento identitario del territorio; anche in questa quarta edizione sono diversi gli chef, in arrivo da tutta Italia, che nelle serate di venerdì e sabato (15 e 16 novembre) comporranno i menu a quattro mani

Elemento di novità dell’edizione 2019 è il convegno su “Il linguaggio del cibo, della cucina e della critica gastronomica: dal giornale al libro, dalla televisione al mondo del web” che sabato 16 vedrà alternarsi, sul tavolo dei relatori, tecnici, editori, professori degli istituti alberghieri e critici gastronomici.

Il momento clou della manifestazione rimane quello ancorato alla tradizione: già dalla mattina di domenica 17 lungo le vie del centro storico sarà possibile ammirare i Carri della frasca, i carri agricoli in cui viene ricostruito un albero di olivo arricchito di salumi, formaggi e frutta quale premio di fine raccolta al Caposcala, recuperando le antiche usanze oggi perdute. I Terzieri Porta Chiusa, Mezota e Pusterola, le Associazioni, Gli amici di Acquatino, Centro Sociale San Felice, Comitato per Capitan Loreto, Gruppo Ricreativo di Santa Luciola, e gli Ombrikos metteranno in scena spaccati di vita contadina e cittadina dei tempi passati recuperando i momenti tradizionali della raccolta e della lavorazione delle olive. Non mancherà poi il tradizionale appuntamento con la Fiera delle Fantelle.