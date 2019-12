Festa della Cipolla di Cannara Winter, nel week-end gastronomia e divertimento per tutti

Cannara si prepara al secondo e ultimo fine settimana della Festa della Cipolla winter edition 2019. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre riapre la cucina dello stand ‘Al cortile antico’ e si potranno così gustare, a partire dalle 19.30 (domenica anche a pranzo alle 12.30), ricette a base dell’odoroso ortaggio, dall’antipasto al dolce. Accanto alla proposta ‘mangereccia’ ci sono anche diverse iniziative per grandi e piccoli. Venerdì, alle 20.25 al Centro sociale, laboratorio per bambini; alle 21 spettacolo di Lando e Dino al teatro ‘Ettore Thesorieri’ e infine, al Cortile antico ci sarà la musica di Filo e Funk ad allietare la serata. Il sabato, fin dal pomeriggio le vie di Cannara si animeranno con le bancarelle del Mercatino di Natale e, nei locali della Taverna del Castello, avrà luogo il corso di cucina gratuito con lo chef stellato Marco Gubbiotti. Piazza Baldaccini, poi, ospiterà alle 16.30, gli spettacoli di magia e intrattenimento di Mister Dudi e il Trucca Bimbi Neve. Chi ama la storia potrà andare ‘Sulle tracce dell’antico municipio romano Hurvinum Hortense’, partecipando alla visita guidata al museo cittadino, in programma alle 16.30; e dopo cena, alle 21, spazio al concerto dei Three dog al Cortile antico.

L’ultima giornata, domenica, il mercatino aprirà fin dalla mattina e chi s’è perso il primo potrà partecipare al secondo corso di cucina dello chef Gubbiotti, dalle 10.30 alle 13, sempre alla Taverna del castello. Per i bambini, è in programma un laboratorio creativo al Museo cittadino alle 16.30 mentre i grandi potranno ballare con Dj S al Cortile antico dalle 20.30.

Lo spirito natalizio, infine, si farà sentire nei concerti della banda musicale ‘Francesco Morlacchi’ di Cannara, alle 15.30 in piazza Baldaccini, e del Coro gospel ‘I cantori umbri’, alle 18.30 alla Chiesa delle sacre stimmate. Chiuderà la serata lo spettacolo ‘La valigia dell’artista’ al teatro Thesorieri.