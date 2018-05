Montefalco: pronto il primo appuntamento di "Sagrantino trek&bike"

È pronto al debutto ‘Sagrantino Trek & bike’ il nuovo cartellone dell’associazione Strada del Sagrantino con otto appuntamenti, a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei luoghi in cui nascono e si producono i vini della denominazione Montefalco Sagrantino Doc e Docg. L’idea alla base dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con la guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di ‘Mtb trekking Valle umbra’, è quella di proporre un turismo slow, lontano da inquinamento e rumori, per assaporare i territori con calma e in sintonia con la natura.

Si parte, quindi, domenica 20 maggio con il Trek tour Cantina Antonelli, un circuito ad anello di 6 chilometri, a piedi, con partenza da (alle 9) e arrivo nella struttura, a Montefalco, dove è prevista anche una degustazione dei vini di produzione.

‘Sagrantino Trek & bike’ proseguirà fino a sabato 27 ottobre, proponendo di volta in volta un percorso e una cantina differenti. Per ogni appuntamento la prenotazione è obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.