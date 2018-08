Riparte Sagrantino Trek e Bike, nuovo evento alla cantina "La Veneranda"

Riprendono gli appuntamenti di ‘Sagrantino Trek&bike’, l’iniziativa rivolta a un turismo slow, per assaporare i territori, a piedi o in bicicletta, con calma e in sintonia con la natura, e conoscere i vini della denominazione Montefalco Sagrantino Doc e Docg. Il cartellone è organizzato dall’associazione Strada del Sagrantino in collaborazione con la guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di ‘Mtb trekking Valle umbra’ e andrà avanti fino a ottobre.

Il prossimo evento, domenica 12 agosto, propone un trek tour, un percorso di cinque chilometri e mezzo a piedi da percorrere in poco più di due ore, con partenza e rientro alla cantina La Veneranda di Montefalco. Il costo, comprensivo di visita alla struttura e degustazioni, è di 20 euro, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.