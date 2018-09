Passione Sagrantino: visite guidate in cantina, merenda in vigna e degustazioni

Arte, passeggiate all’aria aperta, musica e intrattenimento in abbinamento ai vini delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg. C’è tutto questo nei prossimi eventi promossi dall’associazione Strada del Sagrantino.

Il 6 settembre infatti sarà proposto un nuovo appuntamento di ‘Sagrantino: ieri e oggi’, l’iniziativa in scena tutti i giovedì fino al 4 ottobre e organizzata in collaborazione con il Complesso museale di san Francesco di Montefalco che prevede l’ingresso al Museo, alle 15, con un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg e, a seguire, alle 16.30, la visita in cantina, questa volta Le Cimate di Montefalco. La successiva, il 13 settembre, sarà invece la cantina Moretti Omero a Giano dell’Umbria.

Poi, spazio agli eventi del fine settimana con nuovi appuntamenti dei Weekend della Strada del Sagrantino. In particolare, sabato 8 settembre dalle 10 e alle 12 è in programma alla cantina Lungarotti, in località Turrita a Montefalco, ‘Trekking in vigna e merenda in cantina’.

L’evento prevede una passeggiata guidata a piedi tra i vigneti di Sagrantino fino a raggiungere i territori circostanti la tenuta. Al rientro sarà possibile la visita della struttura e una merenda con picnic all’aperto nell’area fronte vigna e la degustazione di pane, focacce e prodotti tipici in abbinamento ai vini di produzione Lungarotti. Il costo è di 18 euro per gli adulti e 10 per i bambini che non pagano fino ai cinque anni, la prenotazione obbligatoria: montefalco@lungarotti.it, 0742.378868.

Domenica 9 invece la cantina Scacciadiavoli in località Cantinone, sempre a Montefalco, ospita ‘Espada spumante party’ con un articolato programma che propone alle 17 la presentazione del libro di Daniele Lillocci ‘Circo (Scritto)’ con lettura musicata del gruppo di musica antica di Assisi ‘I Trobadores’ e alle 18 il concerto del gruppo Espada. Al termine verrà illustrato il procedimento del metodo classico Scacciadiavoli a base di Sagrantino e verranno sciabolate alcune bottiglie. L’ingresso in cantina è possibile dalle 11, lo spettacolo e il concerto sono gratuiti mentre vino e spumante potranno essere acquistati a bicchiere o a bottiglia. Prenotazione obbligatoria: info@scacciadiavoli.it, 0742.371210.