Sagrantino Experience, ultimi appuntamenti estivi 2019

Ultimo weekend di appuntamenti per la stagione primavera-estate di Sagrantino Experience 2019, il contenitore di eventi enogastronomici che punta a far conoscere e a valorizzare i vini ei territori della Strada del Sagrantino. Giovedì 26 settembre tornerà il consueto Sagrantino in arte, con la visita alle 12 al Complesso museale di san Francesco a Montefalco, dove sarà previsto un focus guidato sulle antiche cantine francescane lì ospitate, per proseguire con la visita alla cantina Tenuta Alzatura - Famiglia Cecchi, in località Alzatura di Montefalco.

Sabato 28 settembre il suono caldo del vinile avvolgerà la cantina Scacciadiavoli, in località Cantinone 31, a Montefalco. Dalle 17 alle 18, infatti, ci sarà una speciale degustazione guidata, un percorso multisensoriale durante il quale si assaggeranno sette vini di produzione Scacciadiavoli abbinati a sette diversi brani musicali in vinile, selezionati con cura da Joe Rehmer. Per partecipare occorre prenotarsi chiamando il numero 0742.371210 o scrivendo a visits@scacciadiavoli.it.