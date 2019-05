Sagrantino Experience, dal 31 Maggio al 2 Giugno eventi tra arte, natura e buon vino

Storia, tradizioni e antichi saperi guideranno i prossimi appuntamenti della Strada del Sagrantino pensati per far conoscere i territori di produzione dei vini di denominazione Montefalco Doc e Dogc attraverso esperienze sensoriali. Per il cartellone Sagrantino Experience, infatti, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, è in programma l’attività ‘Un vecchio sapere… le erbe spontanee’ a cura dell’azienda Agricola naturale Giorgetti, nella frazione Montepennino in località Fosso di Mauro a Montefalco. Dalle 10 i partecipanti potranno andare alla ricerca e raccogliere erbe spontanee di cui saranno illustrate proprietà e caratteristiche. Il costo è di 25 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: info@fattoriagiorgetti.it, 349.4339817.

Sempre nell’ambito di Sagrantino Experience, giovedì 30 maggio, torna lo spazio di Sagrantino in arte, l’attività che abbina la visita al museo a quella in una cantina sempre diversa, aderente all’associazione Strada del Sagrantino. Dalle 12 è previsto l’ingresso libero al Museo di san Francesco a Montefalco, con un focus sulle antiche cantine francescane ospitate al suo interno; a seguire la desgustazione. Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Sabato 1 giugno, a Giano dell’Umbria si svolgerà il secondo dei tre eventi organizzati dal Comune con il patrocino della Strada del Sagrantino. Una escursione adatta a tutti, guidata da Siska Lernout e Pietro Vittori con partenza alle 8.30 dal castello di Montecchio per apprezzare la vista sulla splendida abbazia di San Felice. Per informazioni e prenotazioni chiamare dopo le 17 Paris 334.6058267.