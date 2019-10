Sagrantino bike tour, inizia l'edizione autunnale della Sagrantino Experience

Sta per cominciare l’edizione autunnale di Sagrantino Experience, il cartellone di eventi organizzato da ‘La Strada del Sagrantino’ che punta a valorizzare il territorio attraverso una proposta di turismo esperienziale tra enogastronomia, percorsi naturalistici e arte.

Il primo appuntamento in programma è sabato 19 ottobre dalle 9 con la ‘Sagrantino bike tour’ alla cantina Tenuta Alzatura della famiglia Cecchi, in località Fratta Alzatura a Montefalco. Realizzata con la collaborazione della guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di Mtb trekking Valle Umbra, l’iniziativa, prevede un percorso in bici con visita guidata e degustazione dei vini di produzione, abbinati a una merenda tipica. Il percorso medio-facile, non adatto ai principianti, è un circuito ad anello con partenza e arrivo in cantina. La durata prevista e di circa tre ore e mezzo, per un totale di 18,2 km e un dislivello in salita e discesa di 210 metri. È necessario portare con sé, oltre alla mountain bike e il casco da ciclismo, anche uno zaino con acqua, una borraccia e un abbigliamento comodo sportivo.

Il costo del bike tour con bici propria, visita e degustazione è di 28 euro per gli adulti e di 3 euro per ragazzi e bambini sotto i 18 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook Strada del Sagrantino, chiamare lo 0742 378490 o scrivere a info@stradadelsagrantino.it.